Histórico: Independiente Rivadavia de Mendoza es campeón de la Copa Argentina
En un cotejo caliente y electrizante, la Lepra se impuso 5-3 a Argentinos Juniors en los tiros desde los penales tras empatar 2-2 en los 90 minutos.
Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia con una emocionante victoria 5-3 ante Argentinos Juniors en los penales después de una final vibrante que terminó 2-2 en los 90 minutos.
La Lepra de Alfredo Berti se puso en ventaja con gol Álex Arce, pero Alan Lescano igualó para Argentinos. Matías Fernández, volvió a poner a Independiente arriba, pero con dos hombres menos (por las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella) no pudo soportar la paridad y Erik Godoy anotó para el Bicho cuando el partido se moría
Todo se definió desde los penales, donde el conjunto mendocino logró el primer título de su historia y el pase a la Copa Libertadores de América.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión