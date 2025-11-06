Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia con una emocionante victoria 5-3 ante Argentinos Juniors en los penales después de una final vibrante que terminó 2-2 en los 90 minutos.

La Lepra de Alfredo Berti se puso en ventaja con gol Álex Arce, pero Alan Lescano igualó para Argentinos. Matías Fernández, volvió a poner a Independiente arriba, pero con dos hombres menos (por las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella) no pudo soportar la paridad y Erik Godoy anotó para el Bicho cuando el partido se moría

Todo se definió desde los penales, donde el conjunto mendocino logró el primer título de su historia y el pase a la Copa Libertadores de América.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA ES EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2025!



Villa convirtió el penal consagratorio para todo el delirio de la Lepra Mendocina. #CopaAregntinaEnTyCSports pic.twitter.com/gmUZIhazlF — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

