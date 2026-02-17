El estadio del Club Atlético Los Andes, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, fue confirmado como sede para disputar partidos de la Copa Argentina, uno de los torneos más importantes del fútbol nacional.

La noticia fue comunicada por la propia institución a través de sus canales oficiales. “Nuestra institución ha sido confirmada como sede para la disputa de partidos de la Copa Argentina”, informaron desde la Comisión Directiva, tras meses de gestiones y reuniones.

𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼, 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 🏟️♥️



La Comisión Directiva del Club Atlético Los Andes tiene el agrado de informar a sus socios y socias que, luego de intensas gestiones y reuniones mantenidas en los últimos meses, nuestra institución ha… pic.twitter.com/zW9ZrJR2Cd — Club Los Andes (@clublosandes) February 16, 2026

Desde el club remarcaron que el logro es resultado de un “trabajo sostenido y comprometido”, con el objetivo de posicionar a la entidad a nivel nacional, fortalecer la infraestructura y generar nuevas oportunidades de crecimiento institucional y económico.

Ser sede de la Copa Argentina no solo jerarquiza al estadio Eduardo Gallardón sino que también coloca nuevamente al sur del Conurbano en el mapa de los grandes eventos deportivos del país.

Para Los Andes, histórico club bonaerense, la designación representa un reconocimiento al camino de orden y desarrollo que viene transitando en los últimos años. Además, implica movimiento económico y visibilidad para la región, ya que este tipo de encuentros convoca a hinchas de distintos puntos de la Provincia y del país.

“Agradecemos a cada socio y socia por el acompañamiento permanente, fundamental para que estos avances sean posibles”, expresaron desde la Comisión Directiva, que aseguró que seguirá trabajando para que el club continúe creciendo.

La confirmación vuelve a mostrar el peso del fútbol bonaerense en el escenario nacional, ahora con Lomas de Zamora como protagonista en una competencia que reúne a equipos de todas las categorías del país.