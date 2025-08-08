La Unidad 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en Saavedra, tiene por primera vez en su historia a una mujer al frente de su conducción. Daniela Sánchez fue designada como directora del establecimiento.

La designación, oficializada mediante una resolución firmada por el jefe del SPB, Xavier Areses, contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena, y del gobernador Axel Kicillof.

Sánchez, ingresó en 1996 a la Escuela de Cadetes. Se desempeñó en la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 52 de Azul y la Unidad 4 de Bahía Blanca, donde ocupaba el cargo de subdirectora de Administración antes de asumir este nuevo rol.

De familia penitenciaria, su padre y sus hermanos también pertenecen al SPB, destacó el apoyo que recibió: “Todos aspiramos a llegar lejos dentro de la institución y que me hayan reconocido como para ser directora de una Unidad de varones me pone muy orgullosa”.

