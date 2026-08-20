Las obras reflejan distintos momentos de la trayectoria artística de Sandro y fueron realizadas por artistas locales en el marco del Programa de Embellecimiento Urbano del Instituto de las Culturas Brown, con el objetivo de mantener viva la memoria de una de las figuras más queridas de la cultura popular argentina, se informó oficialmente.

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En esta oportunidad, la intervención artística estuvo a cargo de los muralistas Tin y Heber Martínez, quienes realizaron las obras para acompañar y homenajear a sus fieles admiradoras, que cada 19 de agosto se acercan a la necrópolis para recordar al artista en el aniversario de su nacimiento.

"Hoy (por ayer) cumpliría 81 años Roberto Sánchez, el artista que marcó a toda una generación y se convirtió en uno de los máximos exponentes de la cultura popular de nuestro país. Por eso, en Almirante Brown lo recordamos y homenajeamos con mucho cariño”, destacó Mariano Cascallares.

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