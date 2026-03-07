Aquel viernes 7 de marzo de 2025, cayeron más de 300 milímetros de agua durante unas seis horas, lo que provocó devastadoras consecuencias en Bahía Blanca y localidades cercanas.

En ese marco, vecinos de la localidad de General Cerri convocaron este sábado a las 10 a un acto para recordar a Rubén Zalazar y a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, a un año de la trágica inundación.

Posteriormente se realizará el descubrimiento de monolitos recordatorios y habrá palabras alusivas, una bendición, la suelta de globos biodegradables y la plantación de árboles como símbolo de memoria y vida.

Las menores fueron dos de la víctimas fatales del tremendo temporal

La actividad comenzará con la presentación de una gigantografía ubicada en el acceso a la localidad, iniciativa gestionada desde el municipio por Marina, mamá de Pilar y Delfina.

Esa jornada, la familia Hecker se desplazaba en su vehículo por la ruta 3, rumbo a Mayor Buratovich, cuando el temporal los sorprendió y el auto quedó bajo el agua. Los cuatro integrantes de la familia, el matrimonio y sus dos pequeñas hijas, intentaron subir el techo del auto. Salazar, testigo de lo que sucedía, trató de salvar a las dos menores pero fallecieron los tres.

Susbielles participó de homenaje

El intendente Federico Susbielles estuvo presente en el Concejo Deliberante en el acto donde se declararon ciudadanos ilustres a Zalazar y Nelson Zinni, quien falleció asistiendo a sus vecinos en Villa Rosas.

El jefe comunal reconoció que “es muy difícil poner en palabras” el sentimiento, aunque admitió que se trató “de una catástrofe que nos cambió la vida a todos, especialmente a quienes han perdido familiares y seres queridos”. Durante la tormenta perdieron la vida 18 personas en total.

Nelson Zinni y Rubén Zalazar

“De otras circunstancias uno se puede rearmar, puede trabajar para mejorar las cosas, pero cuando se va un familiar, un ser querido, eso no tiene recuperación”, subrayó en rueda de prensa.