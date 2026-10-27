Un grupo de fanáticos y allegados a Ricardo Iorio se reunió el pasado sábado en la zona rural de Coronel Suárez para acompañar la presentación de un monumento en homenaje al músico, fallecido el 24 de octubre de 2023.

Ads

La obra fue ideada y realizada por el escultor Rodolfo "Roppo" Marsch junto a su hijo Ian. La escultura, cuya figura principal alcanza casi seis metros de altura, está ubicada sobre una loma próxima al paraje El Campamento, a unos 10 kilómetros de la vivienda rural donde Iorio residió durante la última etapa de su vida y a aproximadamente 50 kilómetros del centro urbano de Coronel Suárez.

La estructura completa tiene una lanza que oficia de mástil para la bandera argentina y supera los 11 metros de alto.

Ads

Puede interesarte

Durante la jornada, los asistentes se acercaron al lugar para rendir homenaje al referente del metal argentino. Hubo asados a la vera del camino, música de su discografía y el izamiento de la bandera nacional junto a la estructura.

Ads

El proyecto surgió de una iniciativa que Marsch compartía con Iorio y que tenía como objetivo homenajear al cacique Pichihuinca, una figura histórica de la región.

La construcción y el traslado de los materiales requirieron la colaboración de amigos, admiradores y seguidores del músico, quienes participaron de las tareas de instalación en un sector de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

En tanto, el Polideportivo Municipal reunió a seguidores de distintas generaciones para recordar a Iorio con las presentaciones de Instinto DC y la banda invitada MAKINNON. Uno de los momentos destacados fue la presentación de “Ruta Provincial Ricardo Iorio”, el nuevo tema de Instinto DC, dedicado a mantener viva la memoria y el legado musical del artista.

Ads

El encuentro también tuvo un importante fin solidario: lo recaudado será destinado a colaborar con el proyecto de la escultura.

La inauguración formal del monumento está prevista para el próximo 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.