En el marco del Día del Periodista, este domingo se realizó un acto conmemorativo en la Plazoleta del Periodista de Santa Teresita, donde fueron homenajeados los comunicadores Mabel Vivardo y Edgardo Luis Toro, fallecidos durante el último año.

Ads

La actividad fue organizada por Periodistas Autoconvocados de La Costa y contó con la participación de trabajadores de prensa de distintos medios, vecinos, referentes de instituciones y dirigentes de diversos espacios políticos de la comunidad.

El encuentro se desarrolló en la Plazoleta del Periodista, ubicada sobre la calle 3 entre 41 y 42, un espacio que desde hace más de tres décadas es escenario de la tradicional conmemoración del Día del Periodista en el Partido de La Costa.

Ads

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recuerdo a Mabel Vivardo y Edgardo Luis Toro. Familiares de ambos participaron de la ceremonia y recibieron el reconocimiento y acompañamiento de los presentes.

La figura de Mabel Vivardo ocupó un lugar destacado durante el acto. Radicada en San Clemente del Tuyú desde principios de la década de 1960, fue una de las pioneras del periodismo costero, desarrollando una extensa trayectoria en radio y también como docente. A lo largo de los años recibió numerosas distinciones por su aporte a la comunicación regional.

Ads

También fue recordado Edgardo Luis Toro, periodista, docente y escritor que trabajó durante décadas en distintos medios del Partido de La Costa, dejando una huella en la actividad periodística y cultural del distrito.

De la actividad participaron además las soberanas de la Fiesta Nacional Aniversario Santa Teresita y vecinos que se acercaron para acompañar una jornada atravesada por la memoria, el reconocimiento a quienes ejercieron la profesión y la reivindicación de la labor periodística.