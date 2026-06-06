El tenis argentino volvió a celebrar en la máxima escena internacional. El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones de Roland Garros tras vencer en la final al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2, logrando así su tercer título de Grand Slam como pareja.

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La consagración llegó en la emblemática cancha Philippe-Chatrier de París, donde la dupla hispano-argentina volvió a mostrar un nivel sobresaliente. Además del trofeo, el logro tuvo un valor especial: Zeballos y Granollers completaron el torneo sin ceder un solo set, una muestra contundente de su dominio durante toda la competencia.

Para el tenista nacido en Mar del Plata, el título representa un nuevo capítulo en una carrera histórica. Junto al español, ya había conquistado Roland Garros en 2025 y el US Open ese mismo año, luego de haber quedado a las puertas de la gloria en las finales de Wimbledon 2021 y 2023 y del Abierto de Estados Unidos 2019.

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La final se disputó bajo una persistente llovizna parisina que obligó a cerrar el techo retráctil del estadio. En esas condiciones, Zeballos y Granollers tomaron rápidamente el control del encuentro. En el primer set lograron quebrar dos veces el servicio de sus rivales y, pese a ceder una vez el suyo, se quedaron con el parcial por 6-4.

La segunda manga mostró una superioridad aún más marcada. El marplatense y su compañero se adelantaron 5-1 en pocos minutos y administraron la ventaja con solvencia hasta cerrar el partido por 6-2 y desatar el festejo en la capital francesa.

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🚨 #ALERTA | Horacio Zeballos y Marcel Granollers campeones del Roland Garros. pic.twitter.com/lXLhlV2AvB — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 6, 2026

El recorrido hacia el título también fue impecable. En su camino derrotaron al húngaro Márton Fucsovics y al estadounidense Marcos Giron en el debut; a Bart Stevens y Vasil Kirkov en segunda ronda; a Alexander Erler y Lucas Miedler en octavos de final; a Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin en cuartos; y a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

Con este nuevo trofeo, Zeballos sigue engrandeciendo su legado como uno de los mejores doblistas de la historia del tenis argentino y reafirma el gran presente de una sociedad deportiva que continúa haciendo historia en los escenarios más importantes del circuito mundial.