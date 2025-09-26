El sujeto, de 44 años, fue detenido tras confirmarse mediante un estudio de ADN que la beba nacida en 2023 por su hija adolescente es producto de reiterados abusos cometidos por él mismo.

La investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, determinó que el imputado abusó de la joven en más de treinta ocasiones entre 2019 y 2022, cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años.

Como consecuencia de esos abusos, la adolescente quedó embarazada y dio a luz a una niña. La denuncia fue presentada en Mar del Plata en 2024, publicó La Vanguardia.

Fuentes oficiales confirmaron que el sujeto –cuyos datos personales no se dan a conocer para evitar identificar a la víctima- se entrevistó con un abogado particular y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Russo. “Ese defensor renunció y ahora hay que darle traslado de las actuaciones a la defensa Oficial”, señalaron.

Durante el proceso judicial, se comprobó que al menos uno de los hechos ocurrió en esa ciudad, mientras que la mayoría se perpetró en el domicilio del acusado en Balcarce y en zonas rurales que solía frecuentar.

El reciente informe genético arrojó una probabilidad superior al 99,999999 por ciento de que el detenido es el padre biológico de la beba, lo que llevó a la Justicia de Garantías a ordenar su detención.

El operativo fue realizado por el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata, que logró interceptar al acusado en la intersección de calles 17 y 20. Tras prestar declaración en Tribunales, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán por disposición del juez de Garantías Gabriel Bombini.