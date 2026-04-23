En una resolución que describe un cuadro de extrema crueldad y abandono, el Juzgado de Garantías Nº 4 de Berazategui, a cargo del juez Francisco Arturo Martínez Garmendia, dictó la prisión preventiva para Carolina González Albarracín, acusada por la muerte de su hija de ocho años.

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La medida había sido solicitada por la fiscal Gabriela Mateos y fue convalidada bajo la figura de “homicidio agravado por el vínculo”. Según el magistrado, existen elementos para sostener que la mujer omitió deliberadamente brindarle atención médica a la menor pese a que presentaba una herida grave.

El hecho salió a la luz tras la muerte de la niña, ocurrida el 17 de marzo en una vivienda de la calle 121 al 900. La investigación determinó que el proceso que derivó en el fallecimiento se habría extendido durante al menos un mes, período en el que la menor presentaba una lesión contusa de gran tamaño en el cuero cabelludo que nunca fue tratada.

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La autopsia confirmó que la herida derivó en un cuadro de miasis (presencia de larvas) junto con una infección severa, lo que incluso había generado olor advertido por vecinos. Testimonios incorporados a la causa indicaron que la madre obligaba a la niña a usar un gorro de lana para ocultar la lesión y justificaba sus ausencias escolares con excusas.

En su resolución, el juez encuadró el caso como “comisión por omisión”, al entender que la imputada, en su rol de madre, tenía la obligación de proteger la salud y la vida de su hija. La causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca aguda, consecuencia de una hemorragia cerebral traumática no tratada.

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Según publicó el portal AhoraOnline, tras el dictado de la preventiva, la acusada seguirá detenida en el Servicio Penitenciario Bonaerense mientras avanza la causa hacia el juicio oral.