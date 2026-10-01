Una nena de 11 años fue encontrada muerta en el baño de su vivienda de Berazategui y, en el marco de la investigación, fueron detenidos cuatro familiares: su madre, su abuela y dos tíos maternos.

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La víctima fue identificada como Nerea Geraldine Pereira. El hallazgo ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, luego de un llamado al 911.

Cerca de las 2 de la mañana, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al domicilio y constataron que la menor había fallecido. La abuela, Mónica Villalba, habría sido quien encontró el cuerpo en el baño.

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De acuerdo con la reconstrucción publicada por Clarín, cuando llegaron los primeros investigadores la nena se encontraba en posición fetal sobre el piso. Los investigadores sospechan que uno de sus familiares habría movido previamente el cuerpo.

Qué investiga la Justicia

En un primer momento, el caso fue considerado como un posible suicidio. Sin embargo, los primeros resultados de la autopsia detectaron lesiones compatibles con golpes y signos de abuso sexual de antigua data, por lo que la investigación tomó otra dirección.

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La Justicia también analiza la posibilidad de un abandono de persona seguido de muerte, mientras se aguardan los resultados completos de la autopsia y otras medidas periciales.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 3, que ordenó allanamientos de urgencia en domicilios vinculados con el entorno familiar de la víctima. La Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Berazategui quedó a cargo de las tareas investigativas.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Rocío Pereira, madre de la menor; Mónica Villalba, su abuela; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

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El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizan los estudios correspondientes para determinar con precisión las circunstancias y la mecánica de la muerte.

La investigación continúa y, por el momento, la detención de los familiares no implica que hayan sido declarados responsables del hecho.