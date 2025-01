Una residente del Hogar de Adultos Mayores del Hospital Subzonal Nuestra Señora del Carmen fue víctima de un presunto abuso por parte de un individuo que prestaba servicios durante el turno vespertino.

El sospechoso, cuya ubicación actual se desconoce, fue desafectado de su cargo tras la denuncia, y el caso ya está en manos de la justicia.

El Director Ejecutivo del Hospital, Fernando Romero, se refirió a lo ocurrido y explicó los pasos seguidos según los protocolos técnico-legales, detallando los mecanismos de intervención implementados tanto por la institución como por las autoridades municipales y provinciales. No obstante no brindó detalles del hecho denunciado para no interferir en la labor de los investigadores.

Además, se brindó asistencia psicológica a los residentes y al personal afectado. La anciana víctima del presunto abuso “se encuentra bien y sigue alojada en el Hogar”, aclaró.

El funcionario indicó que el hecho fue conocido alrededor de las 3 de la madrugada del lunes, momento en que se realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer y la Familia, en declaraciones a Síncope Noticias.

Asimismo, aseguró que se entregó todo el material necesario para esclarecer lo sucedido y se contactó directamente con los familiares de la víctima.

La municipalidad, que gobierna Iván Villagrán, emitió un comunicado tras el indignante suceso: