Un joven de 24 años fue acusado de haber asesinado a su madre en la casa familiar, ubicada en la localidad de Castelar, partido de Morón, luego de una confesión y del hallazgo del cadáver.

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El sujeto, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, ya estaba bajo arresto en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre. Allí le confesó a un amigo lo que había sucedido con su madre.

El procedimiento en el domicilio, de calle Arrecifes al 1.200, se desencadenó a partir de lo que expuso la persona que oyó la confesión, quien optó por comunicarlo a las autoridades.

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Los restos de la víctima, identificada como Graciela Martínez, de 54 años, estaban en un pozo profundo del jardín trasero de la finca, metido en una bolsa de consorcio. Personal de Bomberos debió excavar varios metros para sacarlo.

Ante el hallazgo, se preservó la escena y se convocó a las áreas especializadas, quedando personal de Crimen Organizado a cargo de las tareas periciales y de levantamiento de rastros, mientras que la causa quedó en manos de la UFI Número 1 y el Juzgado de Garantías Número 5 del Departamento Judicial de Morón.

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