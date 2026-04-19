La terrible escena se desarrolló en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown, en el sur del Gran Buenos Aires, y el crimen es investigado como un homicidio en contexto de género.

Ads

Todo se descubrió este sábado (18 de abril), cuando la tía del menor involucrado relató a la Policía que su sobrino había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y divisó un brazo.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el chico reconoció en ese momento un tatuaje que sería el de su madre, una mujer de 35 años. A partir de esa dramática escena, el personal policial ingresó al inmueble, una vivienda prefabricada de una planta, y constató la presencia de restos humanos enterrados.

Ads

Según informó La Realidad Online, tras el hallazgo, se convocó a personal del GTO, la DDI de Lomas de Zamora y a Casos Especiales, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la Justicia de Lomas de Zamora, con intervención de la fiscal de turno.

Según surge de los testimonios reunidos en el lugar, la mujer estaba en pareja con un hombre de 30 años, señalado ahora como el principal sospechoso. El menor contó que el pasado 2 de abril había ido a visitar a su madre y fue atendido por el sospechoso, quien le dijo que la mujer se había ido a Capital.

Ads

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que en el fondo de la vivienda había tierra removida. Al día siguiente, ante la insistencia del nene por saber dónde estaba su mamá, el hombre volvió a repetirle que se había ido y, de acuerdo con esa declaración, le advirtió que “no la iba a volver a ver más”.

Con el correr de los días, el chico siguió buscando respuestas y, finalmente, este sábado decidió remover la tierra por su cuenta y fue allí cuando hizo el macabro descubrimiento. Fuentes del caso indicaron que, al concluir la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción. Además, se constató que tenía un trapo en la boca, un dato que refuerza la sospecha de un crimen brutal.

En paralelo, los investigadores trabajan intensamente para dar con el paradero del sospechoso, que ya fue identificado y permanece prófugo. También se confirmó que tanto la víctima como el hombre señalado tenían antecedentes penales.