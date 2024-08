Una discusión acalorada entre dos oficiales de la Policía bonaerense terminó en tragedia el pasado sábado en Florencio Varela. La subteniente Verónica López, de 42 años, disparó fatalmente contra su pareja, el sargento Javier Maximiliano Gauna, de 39 años, antes de quitarse la vida. Ambos oficiales, quienes pertenecían al Comando de Patrullas y vestían el uniforme azul, fueron encontrados sin vida en el patio de su casa.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado en una vivienda ubicada en Villa Vatteone. Fue Liliana, la hermana de Verónica, quien alertó al 911 después de escuchar los gritos seguidos de disparos. Al llegar al lugar, se encontró con una escena desgarradora: ambos estaban tendidos en el suelo, en medio de un charco de sangre, con disparos en la cabeza. Los médicos del SAME llegaron minutos después y confirmaron que ambos oficiales habían muerto "en el acto".

Las primeras investigaciones revelaron que Verónica fue hallada con su arma reglamentaria en la mano izquierda, mientras que Javier tenía la suya guardada en la cartuchera. Aún no se determinó qué provocó la violenta discusión entre la pareja, quienes estaban de franco ese día pero vestían con su ropa oficial, ya que habían regresado juntos de un turno nocturno.

Según informó el medio local El Varelense, la fiscal Karina Gallo, de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Quilmes, está a cargo de la causa y espera que se realicen las pericias correspondientes para aclarar todos los detalles del caso.

Dolorosa despedida en las redes sociales

Familiares y amigos de los oficiales fallecidos expresaron su dolor a través de emotivos mensajes en redes sociales. La sobrina de Javier, el sargento, escribió un conmovedor posteo recordando a su tío: “No era solo un tío, era mi hermano con el que me crié, era mi amigo de charlas y consejos. Me arrebataron a un amigo, mi tío que se desvivía por su trabajo”.

La madre de Verónica también expresó su profundo dolor: “Hija mía de mis entrañas, mi prince. Nos dejaste con un dolor que no se puede describir; no tengo idea si me voy a poder recuperar. Nunca se me pasó por la cabeza que iba a pasar por esto y hoy mi corazón está roto”.