Un brutal femicidio conmociona a la localidad bonaerense de General Lavalle. Eugenia Mendiburu, de 43 años, fue asesinada cerca de la medianoche del viernes en su vivienda ubicada en la calle Cornide al 1200. Por el crimen fue detenido su expareja, Javier Flores, de 49 años.

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Según la reconstrucción inicial de los investigadores, el ataque ocurrió en medio de una discusión. El hombre, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, tomó una cuchilla y le provocó a la mujer un profundo corte en el lado izquierdo del cuello.

De acuerdo a lo que pudo saber el medio regional Central de Noticias Madariaga, tras el crimen, Flores arrastró el cuerpo e intentó ocultarlo detrás de un sillón dentro de la vivienda. Luego salió de la casa y caminó hasta los festejos de Carnaval que se realizaban a unos 150 metros del lugar, donde se mezcló entre la gente.

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En la cantina del evento, varias personas advirtieron que tenía manchas de sangre en el calzado, en la nuca y un corte profundo en una de sus manos. Ante las preguntas, el hombre intentó justificarse con una insólita explicación: dijo que se había lastimado “al intentar cortar una tarta”.

Más tarde se dirigió al Hospital Municipal Sagrado Corazón para recibir atención médica por la herida. Allí, el personal de guardia comenzó a sospechar. Mendiburu trabajaba como empleada municipal en el área de salud y muchos de los trabajadores conocían los conflictos y denuncias por violencia de género que existían entre la pareja.

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Ante esa situación, los profesionales decidieron alertar a la policía y advirtieron que el hombre se encontraba nuevamente en los corsos que se realizaban cerca de la plaza Galo de Lavalle. Con esa información, los efectivos se dirigieron al lugar y procedieron a detener a Flores.

Antes del arresto, la policía había contactado a los hermanos de la víctima para que revisaran la vivienda. Cuando ingresaron junto a un oficial, encontraron el cuerpo de Mendiburu dentro de la casa.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad. Debido al clima de indignación y al temor de posibles represalias de vecinos, el acusado fue trasladado a una dependencia policial fuera de General Lavalle mientras avanza la investigación judicial y se esperan los resultados preliminares de la autopsia.