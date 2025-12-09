Un estremecedor homicidio seguido de suicidio conmociona a la localidad bonaerense de Huanguelén, en el distrito de Coronel Suárez, donde un hombre de 48 años mató a su hijo de 4 dentro del camión que manejaba y luego se quitó la vida. Según publicó La Nueva, el agresor había anticipado su decisión en un llamado y a través de un mensaje en su estado de WhatsApp.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de la 0.30 de este martes, cuando un camión Mercedes Benz 2035, patente HJW 113, apareció detenido sobre la banquina a unos 150 metros del acceso a Huanguelén, cerca de la ruta provincial 60. Un móvil policial llegó al lugar tras la advertencia que recibió la madre del niño, Daiana García (35), sargento de la Policía Comunal, quien relató que su expareja Gustavo Suárez le informó que iba a “matar al nene” y luego suicidarse.

De acuerdo a la información que reconstruyó La Brújula 24, los efectivos encontraron a Suárez sin vida dentro de la cabina, con un disparo en la cabeza y un arma Bersa calibre .22 en su mano derecha. El niño, Francisco, también tenía una herida de bala en el cráneo. Aunque inicialmente presentaba signos vitales, murió minutos después en el hospital local.

Ads

Fuentes de la investigación indicaron que entre los padres existían denuncias previas por violencia familiar y que la última medida cautelar había vencido el 4 de diciembre. Una de las hipótesis es que Suárez veía poco a su hijo y actuó en represalia.

La Policía Científica trabajó en la escena y la causa quedó en manos de la UFIJ Nº 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, con la carátula de homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

Ads