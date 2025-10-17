Según relató la testigo y denunciante, al arribar a la casa calle Donizetti al 5500, en La Matanza, Mercedes Celeste Orrego Samaniego se encontraba sentada en la cama, aparentemente en estado de shock, y a pocos metros, dentro de un balde con agua y en posición invertida, estaba el cuerpo del bebé, Leonardo Cabrera, de poco menos de dos meses.

Médicos llegaron al lugar y constataron que el pequeño ya no tenía signos vitales. De inmediato, los oficiales procedieron a detener a la madre.

El fiscal dispuso el arresto de Mercedes Celeste Orrego Samaniego bajo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo”, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. Además, ordenó que se le realice una evaluación psiquiátrica para establecer si al momento del hecho comprendía la criminalidad de sus actos.

