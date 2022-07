El caso es estremecedor. Una joven fue secuestrada, violada y golpeada en grupo durante 10 horas cuando fue a comprar ropa al predio de Urkupiña, en Lomas de Zamora. Luego del brutal ataque, a la víctima abandonaron en el barrio porteño de Constitución. El gravísimo hecho sucedió eñ pasado sábado 16 de julio, cuando la joven llegó junto a su papá, su bebé de seis meses y un amigo que los llevaba en su camioneta.

La chica iba a comprar ropa para revender, un emprendimiento que había iniciado para mantener a su hijo y a su hija que está a punto de cumplir 11 años. Su padre quedó afuera para entretener al bebé mientras la joven hacía las compras. Pero poco después todo fue desesperación: la chica dejó de responder los mensajes y no atendía las llamadas. Su padre comenzó a buscarla y se dio cuenta que había desaparecido.

El hombre pidió ayuda al personal de seguridad de Urkupiña, la feria que conduce Enrique "Quique" Antequera. A S. la llamaron por altoparlantes una y otra vez, pero nadie la vio. El hombre fue a buscar ayuda a la comisaría 10° de Ingeniero Budge, donde -incumpliendo todos los protocolos y disposiciones de la Justicia- se negaron a tomarle la denuncia por la desaparición. Su familiares empezaron a difundir las fotos en redes sociales.

Cuando "Quique" Antequera mandó a llamar a la familia de la joven para "ponerse a disposición", llegó la llamada desde la Ciudad de Buenos Aires. La habían encontrado en Constitución. A S. la secuestraron, la drogaron y la violaron durante 10 horas. Después, la abandonaron en Plaza Constitución, lastimada y golpeada. La investigación está en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 38, a cargo de Juan Pedro Zoni.

ESTREMECEDERO RELATO

Según relató la vícitima, que tiene 30 años, había entrado por la puerta N° 3 de Urkupiña cuando un hombre de unos 20 años se le fue encima: "Me chocó y vi que otros dos hombres estaban muy cerca". La joven empezó a sentirse mareada. "Sentía que me iba a caer al piso", describió. Entonces, alguien se acercó, le sacó la riñonera donde llevaba la plata y un hombre la tomó de la mano "tipo novios, entrecruzando los dedos".

"Me habló como si yo fuera su pareja, me decía cosas como: '¿Mi amor, estás bien?', '¿Querés ir afuera?' ", añadió. El hombre le dio la riñonera al otro que también lo seguía y le ordenó: "Andá para el baño". Desde ahí el relato es borroso. S. tiene "flashes" de lo que pasó. Inmovilizada como estaba, logró recordar que la subieron a un auto y la llevaron a uno edificio tipo monoblock que era de color verde.

"Recuerdo que comenzaron a sacarme toda la ropa entre dos hombres. Me encapucharon, yo no veía nada y me daban de tomar un líquido amargo", afirmó como pudo. "Llegó la hora", se repetían cuando -aprovechándose de su vulnerabilidad y de que la superaban en fuerza y número- la agredían. Después del brutal ataque, sus agresores la abandonaron en Plaza Constitución, donde fue atendida por policías de la Ciudad.

La joven fue trasladada al Hospital Ramos Mejía donde constataron las lesiones compatibles con la violación y dieron inicio a los protocolos de violencia contra las mujeres. Ahora buscan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar reconstruir el camino de sus agresores e identificarlos. "Necesitamos urgente testigos que hayan podido ver algo", contó su abogado Diego Stratiotis al diario Clarín.