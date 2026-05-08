Una mujer de 52 años fue asesinada a puñaladas en Los Polvorines cuando intentó defender a su hija de 9 años de un presunto abuso sexual cometido por un vecino. Según publicó Clarín, el acusado fue identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, y es intensamente buscado por la Policía.

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El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Santa Elena. Según la investigación, la menor se despertó y encontró al hombre desnudo junto a ella. “Me desperté y estaba desnudo acostado conmigo y me estaba tocando”, declaró ante los investigadores. También aseguró que el agresor “me tapó la boca para que no gritara”.

La víctima tenía 52 años.

Al escuchar ruidos, la madre de la nena fue hasta la habitación y se cruzó con el sospechoso. Allí comenzó una discusión que terminó de manera brutal: el atacante la apuñaló y escapó.

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El acusado es buscado por la Policía bonaerense.

Cuando salió de la pieza, la niña encontró a su mamá tirada en la cocina, gravemente herida. Desesperada, salió a pedir ayuda a los vecinos en medio del temporal que afectaba al Conurbano.

Personal policial encontró a la mujer ya sin vida y secuestró un cuchillo con manchas de sangre que sería el arma homicida. La causa quedó a cargo de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, mientras continúa la búsqueda del acusado, que vivía a pocas cuadras de la familia.

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