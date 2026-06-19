Un niño de 2 años que permanecía internado con severas heridas falleció. Por el hecho fueron aprehendidos su madre, de 20 años, y la pareja de la joven, de 21, mientras la Justicia avanza con una investigación que podría derivar en una acusación por homicidio agravado.

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El menor, identificado con las iniciales E.B.H., había sido atendido inicialmente en el Hospital Héroes de Malvinas y posteriormente derivado al Hospital Eva Perón debido a la gravedad de su cuadro clínico.

La causa se inició cuando las autoridades tomaron conocimiento de que el pequeño había ingresado al sistema de salud con múltiples lesiones. Según informó el medio Oeste Noticias, presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo, heridas en el rostro, fractura de cráneo, traumatismos cervicales, neumonía y otras afecciones que despertaron sospechas sobre un posible episodio de maltrato infantil.

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En una primera declaración, la madre sostuvo que el niño se había caído de una cama mientras se encontraba en la vivienda de su pareja, ubicada en el barrio Pompeya de Merlo. Sin embargo, la entidad y diversidad de las lesiones llevaron a los investigadores a profundizar las averiguaciones.

De acuerdo con fuentes ligadas al expediente citadas por el medio local, la joven, oriunda de Moreno, se había mudado meses atrás a Merlo para convivir con su pareja. La principal hipótesis judicial apunta a que el menor habría sido víctima de agresiones físicas reiteradas dentro de su entorno cercano.

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Con los informes médicos incorporados a la causa y tras distintas tareas investigativas realizadas por efectivos policiales, la fiscalía ordenó la aprehensión de ambos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Tras confirmarse el fallecimiento del niño, los investigadores evalúan una recalificación del expediente y la posibilidad de solicitar la detención formal de los imputados bajo la figura de homicidio calificado por el vínculo y por alevosía, según consignó Oeste Noticias.

La investigación continúa en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 de Morón, que procura determinar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones que terminaron provocando la muerte del menor.