Horror en Moreno: asesinaron a un nene y por el infanticidio detuvieron a su padrastro
El acusado es un hombre de 30 años. El menor ingresó sin signos vitales al Hospital de la Vega, en Moreno. La brutal confesión: "Me enojé".
El nene de sólo 4 años fue asesinado y por el crimen detuvieron al padrastro del menor. La víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Sebastián Yafrate.
El hecho se descubrió el sábado (4 de octubre) cuando al chico fue llevado de urgencia por el padrastro, pero ya sin signos vitales, al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.
Los médicos del establecimiento comprobaron que el niño tenía diversas lesiones y entonces avisaron de la situación, de inmediato, a los efectivos policiales.
Es asi que servidores de la comisaría 4ª del distrito comenzaron a investigar lo acontecido y dialogaron con la madre de la víctima, de 25 años, quien sostuvo que su hijo era frecuentemente atacado a golpes por su padrastro, dentro de la finca en la que residían, situada en la calle Luis Agote al 600, casi en el cruce con París.
"En cuatro meses de convivencia compartida, Sebastián sufrió una mordida en la espalda y un apretón de manos en la boca que le dejó moretones. El panorama de violencia doméstica estaba claro, pero eran indicios: hasta ese momento el imputado no era otra cosa que testigo, hasta que le tocó declarar", precisó una fuente de la pesquisa a Primer Plano Online.
Cuando el acusado fue convocado por los funcionarios judiciales a relatar lo ocurrido, comenzó a balbucear y ensayó "unas breves palabras antes de quebrarse": en ese instante confesó que había matado al niño. "Me enojé, lo tire en la cama y le tapé la boca", fue su declaración.
El acusado quedó de inmediato detenido bajo cargos del delito de homicidio agravado por venganza transversal (matar a una persona inocente con el objetivo de causar sufrimiento a un tercero con quien el autor tiene o tuvo una relación).
Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio agravado”, el doctor Federico Martín Soñora, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 de los tribunales de la jurisdicción.
Orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia
- Línea 102: Servicio de la provincia de Buenos Aires de atención telefónica, de protección de derechos de Niños y adolescentes. Funciona todos los días, las 24 horas.
- Teléfono alternativo: 0800 666 6466
- Mail: [email protected]
- Telegram y WhatsApp +54 221 428-1439
