Un trágico episodio de violencia de género conmocionó a la localidad de Villa Rosa, ubicada en el municipio de Pilar. Una mujer de 27 años fue asesinada por su pareja, quien minutos después se suicidó arrojándose a las vías del tren Belgrano Norte.

La víctima fue identificada como Priscila Alejandra González, mientras que el autor del crimen fue Víctor Hugo Chazarreta, de 34 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, la joven murió por estrangulamiento y presentaba además golpes en el cuerpo. Tras cometer el ataque, el hombre se dirigió hacia las vías del ferrocarril Belgrano Norte y se arrojó al paso de una formación que arribada a la estación Villa Rosa, falleciendo en el acto.

El hecho salió a la luz a partir del hallazgo del cuerpo del agresor. Vecinos de la zona reconocieron al hombre y guiaron a los efectivos policiales hasta el domicilio de su hermana quien relató que minutos antes había recibido un mensaje de WhatsApp en el que Chazarreta le confesaba haber matado a su pareja.

Inmediatamente, la policía se trasladó a la vivienda del padre del agresor, ubicada a pocos metros del lugar, donde encontraron el cuerpo de Priscila González tendido sobre una cama.

La víctima era oriunda de Presidente Derqui y madre de dos niñas, una de aproximadamente 10 años, fruto de una relación anterior, y otra de tres años, hija del femicida.

Vecinos indicaron que la pareja mantenía una relación conflictiva, con reiteradas separaciones y reconciliaciones, y señalaron que la discusión que derivó en el crimen se habría iniciado por cuestiones de celos.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido.