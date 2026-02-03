La Justicia confirmó que el cadáver calcinado encontrado dentro de un automóvil incendiado en inmediaciones de la villa La Cárcova, en el partido de San Martín, pertenece a Ezequiel Lagraña, un joven de 22 años que era intensamente buscado desde el sábado pasado. El hallazgo generó conmoción en la zona y profundizó una investigación que avanza bajo un fuerte hermetismo judicial.

El cuerpo fue hallado en el interior de un VW Polo blanco, que apareció completamente incendiado en la esquina de Esquiú y Combet, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el vehículo en llamas. Si bien se ordenó la autopsia correspondiente, los familiares ya habían reconocido los restos, según confirmaron fuentes del caso.

FOTO: Primer Plano Online

La desaparición y los primeros indicios

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, Lagraña se había dirigido con su hijo de un año hasta la vivienda de un conocido, ubicada en Boulogne Sur Mer al 7600, en la localidad de José León Suárez. La versión indica que había sido convocado con la excusa de recibir ropa para el menor.

Desde ese momento, el joven no volvió a comunicarse con su entorno. La madre radicó la denuncia por averiguación de paradero tras recorrer la zona sin obtener respuestas.

Un dato clave sumó preocupación: horas después, una pareja desconocida entregó al bebé a su abuela, sin brindar mayores precisiones sobre el paradero de Ezequiel. Ante esa situación, la mujer se dirigió a la vivienda donde había estado su hijo y encontró la casa abierta, manchas de sangre en el piso y vainas servidas, elementos que luego fueron incorporados a la causa.

El hallazgo del auto incendiado

Testimonios recogidos por la familia indicaron que durante la madrugada del domingo se habrían escuchado detonaciones en el lugar y que un auto blanco se retiró a gran velocidad del barrio. Esa información fue aportada a la fiscalía y quedó asentada en la investigación.

Horas más tarde, el hallazgo del vehículo incendiado con un cuerpo en su interior terminó de confirmar el peor desenlace. El caso quedó en manos del fiscal Favio Cardigonde, titular de la UFI N°7 de San Martín.

Investigación en curso y cautela judicial

Por el momento, las autoridades mantienen la cautela respecto a las causas de la muerte. Las primeras placas radiográficas no habrían detectado orificios compatibles con disparos, aunque ese dato deberá ser confirmado o descartado tras la necropsia de rigor.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y avanzan con distintas medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima, identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

El caso volvió a encender las alarmas en la zona por la violencia extrema y el uso de predios y calles como escenario de hechos criminales de alto impacto.

Fuente: Primer Plano Online