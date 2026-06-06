Un hombre fue detenido acusado de intentar asesinar a su pareja con una katana dentro de una vivienda del country Boca Ratón, en la localidad de Villa Astolfi. Tras el ataque, escapó y fue capturado horas después luego de una persecución policial en José C. Paz.

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Según informó el medio SM Noticias, el agresor fue identificado como Rodrigo Suárez. De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, atacó a la mujer dentro de la casa que ambos compartían, provocándole heridas de extrema gravedad con una katana, una espada de origen japonés.

Luego de la agresión, el sospechoso huyó a bordo de una camioneta BMW X6 blanca. Mientras la víctima era trasladada de urgencia a un centro de salud, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo para dar con el paradero del acusado.

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Siempre de acuerdo a lo publicado por SM Noticias, horas más tarde la Policía obtuvo información que ubicaba al prófugo en el partido de José C. Paz. Al advertir que estaba siendo buscado, abandonó la camioneta y continuó su fuga en un Ford Taunus color celeste metalizado.

A partir de ese momento se desplegó un intenso operativo de rastrillaje. Efectivos del Comando de Patrullas de José C. Paz lograron localizar el vehículo y se inició una persecución que finalizó en la intersección de las calles Pueyrredón y Martel, donde el conductor perdió el control del automóvil.

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Así fue la persecución y posterior captura del criminal que atacó con la katana a su mujer en un country de Pilar. https://t.co/lTC1tqzwIc pic.twitter.com/Vvg49PvBNX — SM Noticias (@SMnoticias) June 6, 2026

Lejos de entregarse, Suárez descendió del vehículo e intentó escapar a pie. En ese contexto, amenazó a los efectivos con un cuchillo, aunque finalmente fue reducido y detenido.

Del operativo participaron efectivos de las Jefaturas Departamentales de Pilar y José C. Paz, además del Comando de Patrullas paceño, tras un alerta radiada emitida por las autoridades.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Género de Pilar, que ordenó el traslado del acusado a esa jurisdicción para continuar con la investigación y avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.

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En tanto, la mujer permanece internada en terapia intensiva en un hospital de Pilar. Su estado es delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.