El Municipio presentó una denuncia penal tras analizar un video donde se observa al adolescente ejerciendo violencia extrema contra el animal. Ahora investigan también a una menor que habría filmado la agresión.

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La Dirección de Protección Animal de Villa Gesell denunció un aberrante caso de maltrato animal luego de tomar conocimiento de un video en el que un adolescente de 14 años aparece ejerciendo violencia extrema contra un gato hasta provocarle la muerte de manera deliberada.

El hecho generó conmoción y repudio entre vecinos de la ciudad costera, mientras las autoridades municipales avanzaron con una denuncia penal en el marco de la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal.

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Desde el área conducida por el Dr. Omar Zurko señalaron que, tras analizar el material audiovisual, se activaron los protocolos de contingencia y se radicó la correspondiente presentación judicial para preservar las pruebas y avanzar en la investigación.

“La crueldad hacia los animales es una señal de alarma que debe ser atendida de manera inmediata. Actuamos con rapidez porque entendemos que la protección animal forma parte de la construcción de una comunidad más segura y responsable”, remarcaron desde la dependencia municipal.

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Debido a que el acusado es menor de edad, la Jefatura de Seguridad dispuso un abordaje integral que combina la intervención judicial con medidas preventivas y de acompañamiento institucional.

En ese marco, autoridades municipales mantuvieron una reunión con directivos de la escuela a la que asiste el adolescente. Según se informó, se generará un espacio de reflexión y contención para abordar la situación ocurrida.

Además, el Municipio concretó una ampliación de la denuncia original incorporando nuevas pruebas al expediente judicial y solicitó que se investigue la posible participación de otra menor involucrada en el hecho.

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De acuerdo con la presentación, la adolescente habría sido quien filmó el video en el que se registra la agresión y posterior muerte del felino, motivo por el cual la Justicia deberá determinar su grado de responsabilidad en el caso.