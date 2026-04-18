El conflicto en torno al Hospital de PAMI en Hurlingham sumó en las últimas horas una versión contrapuesta: mientras trabajadores y pacientes denuncian el cierre del establecimiento, desde el organismo nacional salieron a desmentir esa información y garantizar la continuidad del servicio.

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Según publicó el medio El Cactus, el personal del hospital aseguró que recibió una notificación informal sobre el cierre previsto para el 30 de abril, en el marco de un fuerte ajuste en salud. La advertencia generó alarma entre los trabajadores, que realizaron un abrazo solidario junto a la comunidad.

En ese contexto, denunciaron un proceso de vaciamiento con una fuerte reducción de personal: de 60 trabajadores en 2024 a apenas 20 en la actualidad. También señalaron falencias estructurales y equipamiento sin uso, como quirófanos nunca inaugurados o áreas que no funcionan.

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“Nos dijeron que a fines de abril el hospital se cerraba y no nos dieron mucho más información, ya nos están entregando turnos a los afiliados”, expresó María Teresa Gómez Galeano, técnica en Tomografía.

La principal preocupación pasa por el impacto en la atención: estiman que unos 25 mil afiliados, entre vecinos de Hurlingham y distritos cercanos, podrían quedarse sin seguimiento médico ni tratamientos.

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Sin embargo, esta versión fue rechazada por fuentes oficiales. De acuerdo a lo informado por Primer Plano Online, desde el PAMI aseguraron que “los consultorios van a seguir funcionando” y que no está previsto ningún cierre.

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“Hubo algunos médicos que llegaron al tope de consultas y eso obligó a reprogramar turnos, pero es un tema pasajero. Va a seguir funcionando y dando los servicios que brinda”, indicaron desde el organismo.

En la misma línea, el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguizamo, llevó tranquilidad a los afiliados: “No hay corte de servicios y la prestación, en todas las áreas que tiene el instituto, sigue en forma normal”, afirmó.

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Desde el organismo explicaron que los inconvenientes registrados en los últimos días estuvieron vinculados a un conflicto con médicos de cabecera y odontólogos, que realizaron un paro de 72 horas en rechazo a cambios en el sistema de pagos.

Esa medida, impulsada por la APPAMIA, estuvo relacionada con la Resolución 1107/2026, que modifica el esquema de ingresos de los profesionales. Mientras los médicos denuncian un recorte, desde PAMI sostienen que se trata de una “reconfiguración” para ordenar el gasto.

En paralelo, también se abrió otro frente de conflicto con farmacéuticos por deudas acumuladas del organismo.

Así, el escenario sigue marcado por la incertidumbre: trabajadores denuncian cierre y vaciamiento, mientras que PAMI lo desmiente y asegura continuidad, en medio de un sistema tensionado por recortes y reclamos.