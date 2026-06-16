El Hospital del Bicentenario de Ituzaingó atraviesa una crisis que afecta tanto a los trabajadores como al funcionamiento del establecimiento. Según publicó el medio La Ciudad, las 60 enfermeras y enfermeros del centro de salud llevan dos meses sin percibir sus salarios en medio de un proceso de cambio en la modalidad de contratación impulsado por el PAMI.

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De acuerdo con las declaraciones obtenidas por laciudadweb.com.ar, el conflicto se originó cuando las autoridades promovieron el traspaso del personal desde la categoría de "proveedores" hacia la figura de "prestadores", bajo la promesa de una mejora salarial.

"Con el cambio de sistema pasábamos a cobrar de 1 millón por mes a 1 millón trescientos", aseguró una de las enfermeras consultadas por el medio local. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la recomposición nunca se concretó y que los haberes continúan congelados.

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La falta de pago ya comenzó a impactar en la asistencia del personal. "La gente ya no tiene plata para ir a trabajar porque no tienen dinero para el transporte", señalaron desde el hospital, donde aseguran que varios trabajadores enfrentan dificultades para cubrir los costos de traslado.

A la demora en los salarios se suma una controversia por las horas extras. Según denunciaron, durante mayo los directivos solicitaron jornadas extendidas de hasta 17 horas diarias para cubrir la escasez de personal, pero posteriormente informaron que esos montos recién serían abonados entre agosto y septiembre.

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La situación económica también profundiza el malestar por la diferencia salarial con otros establecimientos de la misma red prestacional. Mientras que en hospitales similares, como el Bicentenario de Esteban Echeverría, una enfermera percibe alrededor de 1,6 millones de pesos mensuales, en Ituzaingó los trabajadores afirman que el último incremento efectivo fue de apenas un 2%.

La crisis repercute además en la atención sanitaria. Según los testimonios recogidos por La Ciudad, el sector de internación general funciona con ocupación plena y durante los turnos nocturnos cada enfermero debe atender entre 10 y 12 pacientes simultáneamente, una cifra que duplica los estándares recomendados para garantizar cuidados seguros.

El panorama es aún más delicado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde, según las denuncias, apenas tres enfermeros cubren toda el área crítica. Los trabajadores sostienen que continúan ingresando pacientes pese a la falta de recursos humanos suficientes.

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"Siguen llenando camas cuando no hay ni enfermeros", advirtieron fuentes del hospital. Además, denunciaron que cuando la terapia intensiva alcanza su capacidad máxima, algunos pacientes son derivados a la Unidad Coronaria (UCO), una práctica que, según sostienen, compromete las condiciones de atención y seguridad.

Hasta el momento, las autoridades del establecimiento y del PAMI no difundieron una respuesta pública sobre las denuncias formuladas por el personal de enfermería.