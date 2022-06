Un hotel alojamiento ubicado sobre la Ruta 3, a la altura del municipio de Azul, decidió escrachar a los clientes que se retiraban del lugar con elementos como acolchados, toallas, sabanas o mobiliarios.

El albergue transitorio comenzó a publicar en su Facebook las imágenes de los autos que se retiraban con objetos ajenos y daba un “ultimátum” si no devolvían los elementos. El establecimiento hotelero amenazaba con publicar la patente.

"Peugeot 206 gris claro se llevó toallôn de habitación 8. patente termina en 3 ... Proximamente publico la foto", posteó el albergue en modo amenazante.

Después en otra publicación, el motel de Azul escribe:

"Hoy 25/06/22 de la habitación n* 7 un gol negro vidrios polarizados, de 16:10 a 17:30 se llevó el acolchado... Si no lo devuelve publico la foto con la patente".

Un usuario de Facebook indignado le replicó al albergue por el escrache:

"No creo que estea bien la forma de actuar del motel!! Primero sacar fotos a todos los vehículos que entran! No creo que puedan hacerlo! Y debe de ser cierto que también filman adentro como se corre los rumores! Tienen que encontrar otra forma de que no les roben!".

A esta respuesta hubo una contraofensiva del motel escrachador que decía:

"Disculpame, pero no sacamos fotos tenemos cámaras solo afuera y como verás siempre se ve la parte de atrás del vehículo, y otra forma no tenemos, optamos por esta porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años . Solo que así ­ frenamos un poco.... Adentro de las habitaciones por supuesto no hay cámaras y si querés te invito a que vengas a ver y sacarte las dudas, eso de ninguna manera nos serviría como negocio".

Tras la viralización de los escraches, el Motel, suspendió las publicaciones y ya no se puede ingresar a su perfil de Facebook.