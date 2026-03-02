Empresarios hoteleros de la provincia de Buenos Aires propusieron implementar un programa similar al PreViaje para incentivar el turismo durante el invierno, en un contexto marcado por una temporada de verano que no cumplió las expectativas y un panorama económico que anticipa meses complejos para el sector.

La iniciativa fue planteada durante una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la que los referentes turísticos expusieron su preocupación por la caída en la cantidad de visitantes, el menor consumo y la disminución de la rentabilidad. “Muchos es probable que tengan que cerrar”, coincidieron empresarios hoteleros y gastronómicos al describir la situación actual.

El proyecto, aún en etapa preliminar, contempla que los propios empresarios asuman el costo de los descuentos en alojamientos y servicios, mientras que el Gobierno provincial colaboraría con la difusión de la propuesta y evaluaría incluir los beneficios dentro del esquema de Cuenta DNI.

“Estamos todos muy preocupados por el invierno y en vez de hacer catarsis y quejarnos, la idea era proponer algo. Una de las ideas fue la de hacer un ‘PreViaje’”, explicó el hotelero Eduardo Palena. Según detalló, la Provincia no cuenta con los fondos para replicar el programa nacional tal como funcionó en años anteriores, por lo que la alternativa es un esquema mixto con descuentos privados con respaldo promocional y financiero desde el Estado.

En ese sentido, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se mostró dispuesto a avanzar en el análisis de la propuesta. Kicillof, por su parte, consideró viable explorar la iniciativa y sugirió incluso la posibilidad de diseñar paquetes turísticos. “Me parece bien, podemos explorar alguna idea, hay que aprender a venderla también. Tal vez valga la pena intentar algo tipo paquetes. No hay tradición en nuestro turismo local, pero tal vez se pueda diseñar productos de esa naturaleza”, planteó.

Durante el encuentro, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata presentó un diagnóstico crítico de la actividad y solicitó medidas de alivio fiscal. Según expresó su presidente, Hernán Szkrohal, el sector atraviesa dos temporadas consecutivas con resultados por debajo de los objetivos, a lo que se suma la caída porcentual del resto del año.

“Llevamos dos temporadas consecutivas con promedios por debajo de los objetivos deseados que, combinado con la caída porcentual del resto del año, están haciendo inviable la actividad para la mayoría de nosotros”, señaló la entidad en un comunicado.

Entre los pedidos concretos figuran la exención por seis meses del impuesto inmobiliario y la reducción de ingresos brutos por el mismo período. También reclamaron revisar la carga impositiva en IVA y la Tasa de Seguridad e Higiene, al considerar que la baja del consumo exige medidas urgentes para sostener la actividad.

El gobernador se comprometió a analizar la agenda de necesidades presentada, aunque puso el foco en el contexto económico general. “Vamos a tomar la agenda de necesidades, pero con esta misma estructura en positivo ustedes tuvieron temporadas que les fue bárbaro, se expandieron e invirtieron”, afirmó. Y agregó: “Por supuesto que después podemos discutir los impuestos, uno más o uno menos, pero hoy sería un salvataje. Porque lo que pasa es que no están vendiendo”.