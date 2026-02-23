Tras el cierre del fin de semana largo de Carnaval y en el tramo final del verano 2026, referentes del sector hotelero de Necochea trazaron un balance crítico de la temporada. En diálogo con el medio local NdeN, Sofía Beldoménico (Hoteles Moderno y España), Claudia Calvo (Hotel León) y Daniel Ferreli (Hoteles Presidente, Trocadero y Arenas) coincidieron en que la actividad registró una caída cercana al 30%, con ocupación promedio en torno al 50% y una rentabilidad cada vez más ajustada.

Ads

“Peor que la anterior”, resumió Beldoménico, al comparar el desempeño con el verano previo, que, según recordó, ya había mostrado una merma del 20% respecto al anterior. En la misma línea, Ferreli fue contundente: “Si me encasillás en una sola palabra, peor. Podemos hablar de un 30% menos que el año pasado. Puede haber hoteles que hayan trabajado mejor o peor, pero el promedio general está ahí”.

En términos de ocupación, los números difieren levemente según el establecimiento. Beldoménico señaló que entre enero y febrero el promedio osciló entre el 60% y el 65%, mientras que Ferreli estimó que el promedio global del sector estuvo más cerca del 50%.

Ads

Sin embargo, el problema central no radica únicamente en la cantidad de habitaciones ocupadas, sino en la rentabilidad. “Hubo ocupación en baja, con baja rentabilidad”, explicó Beldoménico, quien detalló que el 62% de la facturación corresponde a carga impositiva. Además, cuestionó la competencia con alojamientos extrahoteleros no regulados: “No pedimos que no existan, pedimos que estén censados y habilitados”.

Claudia Calvo agregó que las tarifas no pudieron actualizarse al ritmo de los costos. “Tuvimos que absorber aumentos salariales, cargas sociales y otros incrementos. No pudimos trasladarlos al precio porque el mercado no lo soporta”, afirmó.

Ads

Ferreli graficó la situación: “Antes, con lo que rendía una habitación diez días, pagabas un sueldo. Hoy necesitás prácticamente todo el mes de ocupación para poder hacer frente a ese salario. La distorsión entre costos y precios es enorme. Cualquier persona que quiera venir a poner un hotel de cero en Necochea, si hace un análisis de mercado, no lo pondría nunca”.

Los hoteleros también observaron un cambio en el perfil del visitante. “Se observan dos temporadas seguidas donde las familias y jubilados salen con un presupuesto acotadísimo”, indicó Beldoménico.

Ferreli coincidió: “La gente hace un esfuerzo enorme para salir. Vienen buscando precios, promociones, descuentos bancarios. A ellos no les alcanza y a nosotros tampoco”.

Ads

El fin de semana largo de Carnaval representó un repunte momentáneo, aunque lejos de compensar el resto del verano. “Solo cinco días no alcanzan ni por asomo a cubrir la inversión y el personal que contratamos”, sostuvo Beldoménico. “Cuatro días no compensan el resto del mes. Es imposible”, dijo Calvo.

Ferreli comparó con décadas anteriores: “En los 80 y 90 teníamos 15 días llenos en enero y 10 en febrero. Este año, ni en Carnaval creo que alguien haya dormido en el auto”.

Críticas a los números oficiales

Uno de los puntos más sensibles fue la difusión de cifras oficiales sobre ocupación. “Son números que se dibujan”, cuestionó Ferreli. “Desde el Estado se tiene que dar una imagen de éxito, pero muchas veces no coincide con lo que realmente ocurre. Si te dicen 80% y podés estacionar en pleno centro, algo no cierra”.

Beldoménico explicó que los porcentajes difundidos incluyen también la oferta extrahotelera, mientras que Calvo remarcó que el universo es heterogéneo y no refleja exclusivamente al sector formal.

Un sector que se achica

Ferreli aportó un dato que refleja el deterioro estructural: “De los 150 hoteles que había en Necochea, hoy deben quedar alrededor de 60”. Según detalló, desde mediados de los años 90 no se inaugura un hotel nuevo y cada año se registran cierres o reconversiones en residencias, alquileres anuales u oficinas.

También cuestionó la carga administrativa: “No podés pedir planos eléctricos todos los años si no hubo modificaciones. Todo es costo”.

En materia de políticas públicas, los tres empresarios coincidieron en la necesidad de una estrategia sostenida de promoción turística. “Se han hecho acciones, pero no han sido suficientes”, afirmó Beldoménico.

Ferreli pidió un plan integral de posicionamiento: “El marketing no remata la venta, pero posiciona el destino. Hoy la gente no está casada con un lugar. Hay que estar presentes cuando decide”.