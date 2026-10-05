Necochea podría recuperar próximamente una conexión aérea directa con la Ciudad de Buenos Aires. Humming Airways avanza con el proyecto para unir el Aeródromo Edgardo Hugo Yelpo con el Aeroparque Jorge Newbery, en una propuesta que contempla dos frecuencias semanales y vuelos de aproximadamente 70 minutos.

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La iniciativa se encuentra actualmente en la segunda de las tres etapas previstas, correspondiente a una instancia de preventa destinada a medir el interés concreto de pasajeros frecuentes, empresas, profesionales y particulares de Necochea, Quequén y localidades de la zona.

Así lo explicó Valentina Sandoval, encargada de la ruta Necochea de Humming Airways, durante una entrevista realizada en el programa “Punto de Vista” de Ecos Radio, donde señaló que el proyecto se encuentra “muy avanzado”.

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“Estamos actualmente en la etapa dos, que es una etapa de preventa”, precisó Sandoval. La tercera instancia será la confirmación definitiva de la ruta, la fecha de inicio y los aspectos operativos.

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Dos vuelos por semana

El esquema previsto contempla dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, con vuelos directos entre Aeroparque y el Aeródromo Edgardo Hugo Yelpo.

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Los lunes, el vuelo partiría desde Aeroparque a las 15.00 y llegaría a Necochea aproximadamente a las 16.10. El regreso está previsto para las 16.40.

Los viernes, en tanto, la salida desde Aeroparque sería a las 8.30, con arribo alrededor de las 9.40, mientras que el regreso desde Necochea está programado para las 10.10.

La duración estimada es de unos 70 minutos por tramo.

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Conexiones desde Aeroparque

Uno de los objetivos de la propuesta es que la conexión no solo permita viajar entre Necochea y Buenos Aires, sino también facilitar combinaciones con otros destinos del país desde Aeroparque.

“Nosotros siempre planteamos otra solución de que para pensar ir a Aeroparque y ahí conectar también con otras aerolíneas a otras ciudades de Argentina”, explicó Sandoval durante la entrevista con Ecos Radio.

La compañía cuenta actualmente con Necochea entre sus próximas rutas y tiene a Aeroparque como base de operaciones. Para estos servicios utiliza aeronaves de 19 pasajeros, orientadas a una operatoria regional.

Abonos desde US$ 115 por tramo

El sistema comercial previsto inicialmente se basa en abonos mensuales con diferentes cantidades de tramos.

Según explicó Sandoval, los paquetes de mayor volumen parten de US$ 115 por tramo, mientras que la alternativa más pequeña contempla cuatro tramos mensuales a US$ 155 por tramo.

Estos valores corresponden a la etapa de preventa y son inferiores a las tarifas comerciales que tendría posteriormente el servicio.

La propuesta está abierta al público en general y no solamente a empresas. Entre los potenciales usuarios, la representante de Humming Airways mencionó a familias con hijos que estudian en Buenos Aires, profesionales, empresas y particulares.

Además, los tramos incluidos en los abonos pueden ser transferibles y no nominales, permitiendo que diferentes integrantes de una empresa, familia u organización utilicen el servicio.

La fecha de inicio todavía depende de la demanda

Aunque la empresa apunta a comenzar las operaciones en diciembre, la ruta todavía no está confirmada definitivamente.

El paso clave en este momento es alcanzar un volumen de preventa que permita garantizar la sustentabilidad económica de la conexión.

“Nosotros queremos, quisiésemos arrancar a volar en diciembre. Obviamente dependemos de alcanzar esta preventa”, señaló Sandoval.

La instancia actual no implica, según se explicó, el pago anticipado del servicio. El objetivo es determinar cuántos pasajeros estarían dispuestos a utilizar regularmente la conexión y qué cantidad de tramos necesitarían.

De acuerdo con la información suministrada para la preventa, actualmente no se solicita una seña o adelanto. Los pagos comenzarían una vez que la ruta y su operación hayan sido confirmadas.