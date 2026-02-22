A pesar de la gravedad del hecho que se vivió este domingo en la boca del arroyo Pinto, entre Baradero y Alsina, todos lograron salvar sus vidas gracias a un rápido rescate y a la intervención de los servicios de emergencia.

La embarcación con nueve ocupantes naufragó mientras estaba dentro de las aguas del mencionado río por causas que aún son materia de investigación por parte de la Prefectura local.

La situación generó desesperación entre los tripulantes, que debieron abandonar el bote y permanecer en el agua a la espera de ayuda. La asistencia llegó de parte de dos bomberos voluntarios de Baradero que justo se hallaban en las inmediaciones y lograron poner a salvo a las nueve personas y trasladarlas hasta una zona segura.

Una vez en tierra, todos fueron atendidos por Prefectura, mientras que Defensa Civil y el SAME desplegaron un operativo en el muelle portuario para relevar lo ocurrido y realizar las actuaciones correspondientes. Todos salieron ilesos.

Prefectura Naval trabaja ahora en la reconstrucción de la mecánica del hecho para determinar las causas del hundimiento, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias trágicas pero que, gracias a la rápida intervención y al azar, terminó sin víctimas fatales.

