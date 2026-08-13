Hurlingham: Feria en el Mercado Municipal con sorteos, descuentos y ofertas para regalarle a chicos
El sábado 15 de agosto habrá un festejo especial por el Día de las Infancias en el Mercado Municipal de Hurlingham (Av. Vergara 2950). De 10.00 a 17.00, las familias podrán disfrutar de una jornada con inflables, música, shows, talleres artísticos, plaza blanda, murga y espectáculos circenses.
“Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para poder aliviar un poco el bolsillo de cada vecino de Hurlingham, Morris y Tesei. Y ante fechas importantes, desde el Municipio acompañamos a los emprendedores para que el vecino pueda comprar local y regalar local. Además, para esta ocasión especial, habrá ofertas especiales como el bolsón de verduras a $9.900 y el bolsón de pastas a $10.000", dijo el Intendente Damián Selci.
El mercado anunció que habrá sorteos entre los presentes.
Además, quienes asistan podrán encontrar los productos de siempre, a precios populares y con el reintegro del 40% en la Cuenta DNI: artículos de almacén, de limpieza, verdulería, pastas, bebidas, snacks y garrafa de gas. Funciona de lunes a sábados de 9.00 a 18.00, y domingos y feriados de 9.00 a 13.00.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión