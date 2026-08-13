“Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para poder aliviar un poco el bolsillo de cada vecino de Hurlingham, Morris y Tesei. Y ante fechas importantes, desde el Municipio acompañamos a los emprendedores para que el vecino pueda comprar local y regalar local. Además, para esta ocasión especial, habrá ofertas especiales como el bolsón de verduras a $9.900 y el bolsón de pastas a $10.000", dijo el Intendente Damián Selci.

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El mercado anunció que habrá sorteos entre los presentes.

Además, quienes asistan podrán encontrar los productos de siempre, a precios populares y con el reintegro del 40% en la Cuenta DNI: artículos de almacén, de limpieza, verdulería, pastas, bebidas, snacks y garrafa de gas. Funciona de lunes a sábados de 9.00 a 18.00, y domingos y feriados de 9.00 a 13.00.

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