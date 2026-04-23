El conflicto por la situación del PAMI sumó un nuevo capítulo en Hurlingham, donde jubilados y trabajadores se movilizaron para rechazar el posible cierre del hospital que atiende a miles de afiliados de la zona. La protesta se dio en medio de versiones contrapuestas: mientras desde el organismo aseguran que no habrá interrupciones, quienes trabajan y se atienden allí hablan de un cierre inminente y denuncian falta de información.

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En la puerta del establecimiento, los manifestantes hicieron oír su reclamo con una consigna clara: “El hospital no se cierra, se defiende”. Según indicaron empleados, se les comunicó que solo se respetarán los turnos otorgados hasta fines de mayo, lo que alimentó aún más la preocupación.

“Nos dijeron que seguimos hasta el 30 de mayo, pero solo para cumplir con los turnos. Después no sabemos qué va a pasar”, contó Cristina, trabajadora administrativa del lugar. Y en declaraciones al canal C5N agregó: “Estamos a la deriva. Nadie nos informó cómo sigue esto ni qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo”.

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La situación impacta de lleno en la atención médica. El hospital recibe entre 15 mil y 17 mil pacientes, no solo de Hurlingham sino también de distritos cercanos. Por eso, el temor de los jubilados apunta a quedarse sin un espacio clave para sus tratamientos.

“Es una vergüenza. Aporté más de 40 años y hoy tengo que salir a la calle para defender un derecho básico como la salud”, expresó María Elena, una de las jubiladas presentes en la protesta. En la misma línea, otro afiliado resumió el malestar: “No entendemos por qué lo quieren cerrar. Nadie da explicaciones”.

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Incertidumbre, bronca y reclamo

Durante la movilización también se denunció un posible vaciamiento del hospital. Trabajadores aseguraron que “se están llevando equipos”, lo que refuerza la sospecha de un cierre, pese a las desmentidas oficiales.

El reclamo, además, se inscribe en un malestar más amplio con el funcionamiento del PAMI a nivel nacional. En distintas localidades se repiten las quejas por demoras, recortes y deudas, lo que profundiza la desconfianza.

“Esto no es solo Hurlingham, pasa en todo el país”, señalaron durante la protesta, donde también hubo críticas al Gobierno y pedidos de medidas urgentes para garantizar la atención.

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Mientras tanto, el escenario sigue abierto. De un lado, el PAMI insiste en que no habrá cierre y que los servicios continuarán. Del otro, trabajadores y jubilados sostienen que los hechos muestran lo contrario y advierten que, si se concreta, miles de afiliados quedarán sin cobertura directa.