Martín Marinucci, junto al titular del Ejecutivo de Hurlingham, Damián Selci, encabezó una nueva jornada de entrega de 200 Pases Libres Multimodales (PLM). Con esta iniciativa, el distrito alcanzó las 2.200 credenciales otorgadas en lo que va de 2026, en el marco de una política pública provincial destinada a garantizar derechos y promover la inclusión, se informó oficial.

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“Esta es una de las actividades que más demuestra que la política es necesaria. Venimos a garantizar un derecho por ley, que les permite a todas las familias ir al médico, estudiar y desarrollarse sin ningún tipo de impedimento”, destacó Marinucci, y añadió: “Hurlingham me vio crecer. La vida me dio la posibilidad de nacer y crecer cerquita de acá, siempre es una alegría venir”.

En esa línea, el Ministro destacó la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y los municipios, y marcó las diferencias con las políticas del Gobierno nacional.

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“Más de 2200 vecinos de Hurlingham ya tienen el pase para poder viajar, y esto tiene que ver con una contratacara de una moneda que nos diferencia desde la Provincia con el Gobierno nacional. El transporte, el sistema de salud y el educativo tienen que ser un derecho garantizado por el Estado. Tenemos la vocación, la convicción y la obligación de garantizar este derecho”, sostuvo el Ministro.

Por su parte, el Damián Selci valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

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