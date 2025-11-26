Los participantes de la audiencia por el el Nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham resaltaron la necesidad de regular el crecimiento del distrito y potenciar un desarrollo con el fin de generar más empleo y facilidades para los vecinos, a la vez que garantice la tranquilidad de los barrios.

Vale destacar que la cantidad de vecinos inscriptos superó la capacidad del Concejo Deliberante, por lo que se tuvo que trasladar al Centro Cultural Leopoldo Marechal para favorecer una mayor participación de la ciudadanía.

"Soy de Hurlingham y podría trabajar más acá que conozco bien el barrio pero no tengo pedidos porque no hay comercios y tengo que ir a otros distritos lejanos", dijo Ian, un joven vecino repartidor de Pedidos Ya. En tanto, Marisol, directora de un colegio secundario, al igual que otros vecinos con hijos en edad de independizarse, enfatizó la necesidad de contar con una oferta de alquileres más amplia para que los jóvenes no tengan que mudarse lejos. "

Tengo un local sobre Vergara y creo que este nuevo código es necesario. Tenemos que desarrollar más nuestros centros comerciales, como lo hizo Morón u otros distritos, para que cada vez sean más los vecinos que compran y consumen acá en Hurlingham", completó Ricardo de Villa Tesei.

Referentes de la Unión Industrial de Hurlingham también dieron su apoyo al proyecto que, desde su perspectiva, permite atraer inversiones al distrito, ya que "es inminente la modernización del municipio, porque esto dinamiza la economía y permite generar nuevos puestos de trabajo en el distrito".

