"Gracias a todos por participar y colaborar con sus donaciones para los Bomberos. Felicitaciones por esta gran jornada deportiva. ¡Vamos Argentina!", expresó Damián Selci en el marco del evento y agradeció al cuerpo de Bomberos en su 58° aniversario: "Por su enorme labor y vocación en los momentos que más los necesitamos. Su compromiso y entrega son un ejemplo para todos".

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Este domingo se reunieron miles de corredores que protagonizaron una jornada familiar, solidaria y deportiva con espíritu mundialista. Si bien la participación fue totalmente gratuita, durante el evento se podían realizar donaciones voluntarias a través de un alias destinado a colaborar con la institución, en reconocimiento a su compromiso y vocación de servicio con la comunidad, se informó oficialmente.

“Gracias a todos por hacer realidad este evento tan importante. Y también por colaborar con los bomberos voluntarios, que siempre está presente en cada situación que lo necesitan”, sostuvo Gustavo Calveiro, jefe del Cuerpo de Bomberos.

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Asimismo, se desarrolló una "maratón kids" para niños y niñas de entre 6 y 12 años en el Polideportivo de Hurlingham, en el marco de la campaña “Infancia sin celular” lanzada recientemente por la gestión de Selci.

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