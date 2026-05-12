Hurlingham: Miles de vecinos participaron de la Maratón Mundialista en beneficio de Bomberos
“Ellos son quienes nos cuidan en los momentos más difíciles”, expresó el Intendente Selci con respecto a los bomberos voluntarios locales, que este año celebran su 58° aniversario. La jornada contó con circuitos gratuitos de 5K y 10K con largada en Av. Roca 1797, frente al cuartel central, y una "maratón kids" realizada en el marco de la campaña "Infancia sin celular" que promueve el deporte y actividades al aire libre en los más chicos para prevenir el uso nocivo de las redes.
"Gracias a todos por participar y colaborar con sus donaciones para los Bomberos. Felicitaciones por esta gran jornada deportiva. ¡Vamos Argentina!", expresó Damián Selci en el marco del evento y agradeció al cuerpo de Bomberos en su 58° aniversario: "Por su enorme labor y vocación en los momentos que más los necesitamos. Su compromiso y entrega son un ejemplo para todos".
Este domingo se reunieron miles de corredores que protagonizaron una jornada familiar, solidaria y deportiva con espíritu mundialista. Si bien la participación fue totalmente gratuita, durante el evento se podían realizar donaciones voluntarias a través de un alias destinado a colaborar con la institución, en reconocimiento a su compromiso y vocación de servicio con la comunidad, se informó oficialmente.
“Gracias a todos por hacer realidad este evento tan importante. Y también por colaborar con los bomberos voluntarios, que siempre está presente en cada situación que lo necesitan”, sostuvo Gustavo Calveiro, jefe del Cuerpo de Bomberos.
Asimismo, se desarrolló una "maratón kids" para niños y niñas de entre 6 y 12 años en el Polideportivo de Hurlingham, en el marco de la campaña “Infancia sin celular” lanzada recientemente por la gestión de Selci.
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