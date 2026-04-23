El Municipio de Hurlingham firmó un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia que permitirá la incorporación de estudiantes como pasantes en distintas áreas vinculadas a la gestión judicial. En un contexto económico complejo, marcado por el aumento del desempleo, la gestión de Selci refuerza su compromiso con el desarrollo local promoviendo activamente oportunidades laborales para jóvenes estudiantes, se informó desde el Ejecutivo local.

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La convocatoria está dirigida a estudiantes de las carreras de Abogacía o Criminalística que residan en Hurlingham. Quienes estén interesados pueden enviar su CV al correo electrónico: [email protected].

Se trata de una experiencia concreta para adquirir formación real en el sistema judicial de su propia comunidad y dar un primer paso en su carrera profesional.

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