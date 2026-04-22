El intendente de Hurlingham, Damián Selci, anunció la realización de una maratón solidaria a beneficio de los Bomberos Voluntarios del distrito, en el marco de un nuevo aniversario de la institución.

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La actividad se llevará a cabo el próximo 10 de mayo, con punto de partida en el cuartel ubicado sobre la avenida Roca 1797. La largada está prevista para las 9.00 y contará con 5K y 10K, pensadas tanto para corredores aficionados como para quienes buscan un desafío mayor.

SE VIENE LA MARATÓN A BENEFICIO DE NUESTROS BOMBEROS 🚒🏃🏽‍♀️🇦🇷



Los Bomberos Voluntarios son un orgullo y un ejemplo enorme para toda la comunidad. Desde la gestión, siempre acompañamos su labor, compromiso y entrega.



Por eso organizamos esta Maratón con motivo de su aniversario,… pic.twitter.com/XB6LTKpIT7 — Damián Selci (@DamianSelci) April 22, 2026

Según destacaron desde el municipio, la iniciativa será gratuita y abierta a toda la comunidad, incluyendo propuestas para niños y niñas, con el objetivo de promover una jornada deportiva y familiar. Además, quienes se inscriban recibirán información para realizar un aporte voluntario destinado a fortalecer el trabajo de los Bomberos Voluntarios.

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“Los Bomberos Voluntarios son un orgullo y un ejemplo enorme para toda la comunidad. Desde la gestión, siempre acompañamos su labor, compromiso y entrega”, expresó Selci al presentar la propuesta.



Durante el evento también habrá espacios habilitados para realizar donaciones de manera presencial, sumando así distintas formas de colaboración para la institución, que cumple un rol clave en la seguridad y asistencia ante emergencias en el distrito.

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