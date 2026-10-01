El Municipio de Hurlingham finalizó las obras de repavimentación de la avenida Vergara, el principal corredor vial del distrito. La intervención, financiada por la Provincia de Buenos Aires, alcanzó 27.000 metros cuadrados de asfalto SMA, un material diseñado especialmente para soportar cargas pesadas, y abarcó los kilómetros comprendidos entre Acceso Oeste y Pedro Díaz, correspondientes a la Ruta Provincial 4.

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"Una obra así representa un salto adelante muy importante. Y es doblemente valioso hacerlo en un contexto donde el país no tiene obra pública", destacó el Intendente Selci.

El trabajo también incluyó la repavimentación del tramo intervenido durante el año pasado, correspondiente a las calles Concepción Arenal y Camargo. Es la primera vez en 40 años que se realiza una intervención de esta magnitud sobre Vergara. La obra incluyó además trabajos hidráulicos a lo largo de todo el tramo, destinados a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

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También se nivelaron las alcantarillas, que durante años habían quedado hundidas respecto de la calzada y obligaban a los vehículos a esquivarlas para evitar daños. "Ahora vas por Vergara y vas derecho", sintesizó Selci.

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