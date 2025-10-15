Hurlingham: Selci lanzó el nuevo “Portal Vecino”, que centraliza y agiliza las consultas y reclamos de los ciudadanos
La nueva herramienta permite a los vecinos comunicarse directamente con la gestión municipal. Ahora, reclamos como recolección de escombros, consultas por el cuerpo de barrenderos, habilitaciones o una solicitud de poda pueden hacerse por teléfono a un 0800 o a través de la web de forma ágil y sencilla, se informó oficialmente.
El Municipio de Hurlingham presentó el "Portal Vecino", una nueva vía de contacto con la administración local que mejora la atención ciudadana. Desde ahora, llamando sin costo al 0800-999-4875, los vecinos pueden realizar consultas, solicitudes y reclamos sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.
El servicio funciona tanto por teléfono, disponible de lunes a viernes de 8.00 a 18.00, como de manera digital, ingresando a www.hurlingham.gob.ar, en la pestaña “Mis Trámites”.
Según informó el Intendente Damián Selci, el objetivo es optimizar los canales de comunicación y resolver los pedidos de los vecinos de forma más ágil y directa.
El nuevo sistema no solo establece un canal comunicativo para fortalecer la relación entre el Estado municipal y la comunidad, sino que permite hacer un seguimiento de cada reclamo para asegurar su resolución.
