El Municipio de Hurlingham presentó el "Portal Vecino", una nueva vía de contacto con la administración local que mejora la atención ciudadana. Desde ahora, llamando sin costo al 0800-999-4875, los vecinos pueden realizar consultas, solicitudes y reclamos sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

El servicio funciona tanto por teléfono, disponible de lunes a viernes de 8.00 a 18.00, como de manera digital, ingresando a www.hurlingham.gob.ar, en la pestaña “Mis Trámites”.

Según informó el Intendente Damián Selci, el objetivo es optimizar los canales de comunicación y resolver los pedidos de los vecinos de forma más ágil y directa.

El nuevo sistema no solo establece un canal comunicativo para fortalecer la relación entre el Estado municipal y la comunidad, sino que permite hacer un seguimiento de cada reclamo para asegurar su resolución.

