Ramón Oscar Olivera tenía 49 años, estaba a punto de cumplir 50 y se preparaba para ser padre por primera vez. La ilusión por la llegada de su hijo, que su pareja cursa con tres meses de embarazo, quedó truncada cuando fue atropellado y murió en el Corredor Bancalari, en el partido de Tigre, por una conductora que manejaba alcoholizada.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura del barrio cerrado Santa Bárbara, en General Pacheco. Olivera caminaba por el costado derecho de la traza, pegado al cordón, cuando fue embestido de atrás por una camioneta Jeep Renegade. La conductora fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, a quien el test de alcoholemia le arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, en una jurisdicción donde rige la tolerancia cero.

Según trascendió en la investigación, una cámara de seguridad captó el momento del impacto. La mujer aseguró no haber visto a la víctima antes de atropellarla. Tras el hecho, se negó a declarar ante el fiscal, fue imputada por el delito de “homicidio culposo” pero recuperó la libertad luego de pagar una fianza.

El momento del impacto (imágenes sensibles):

Quién era la victima

Oscar Olivera salía todos los días de madrugada desde la casa de su pareja, en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, para llegar a su trabajo en Nordelta. Para hacerlo, tomaba tres colectivos y luego caminaba hasta encontrarse con un compañero que lo trasladaba hasta el country, donde realizaba tareas de mantenimiento. Albañil, pintor, plomero y jardinero, “sabía hacer de todo”, recuerdan sus familiares.

Nacido en la provincia de Corrientes, había vivido durante años en Ricardo Rojas, en la casa de sus padres ya fallecidos. Era parte de una familia numerosa, con 15 hermanos. A mediados de este año conoció a Paola, su pareja, con quien rápidamente formó un proyecto de vida que incluía la llegada de su primer hijo.

“Mi hermano era mi otra mitad. Vital, sano, trabajaba entre 13 y 15 horas por día. Hizo todo bien”, expresó entre lágrimas Marta Beatriz Olivera, una de sus hermanas, quien también apuntó contra la conductora. “Esta persona, con alcohol encima, no sé si también con el celular, le robó la vida a mi hermano y nos robó la vida a todos”, sostuvo.

“Sus pertenencias estaban por todo el camino: el abrigo, los cigarrillos, el celular, el encendedor, los anteojos. Él estaba todo roto, con la cara destrozada”, relató Beatriz. En la familia lo llamaban “Japo”, por sus ojos achinados; en el trabajo, “Gringo”.

Quién es la conductora

La conductora involucrada, conocida como “Lola” Quevedo, es oriunda de Pontevedra, en el partido de Merlo, aunque actualmente reside en Lomas de Zamora. Tiene un emprendimiento personal dedicado a la venta de colchonetas o esterillas deportivas.

En la causa intervinieron inicialmente la comisaría 2ª de Tigre y el fiscal Cosme Iribarren, de turno en Benavídez, aunque luego el expediente quedó a cargo del fiscal José Amallo. Mientras avanza la investigación judicial, la familia de Oscar Olivera reclama justicia y que el caso no quede impune.