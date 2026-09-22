Icardi criticó al Ministerio de Transporte bonaerense y los trató de chimenteros: "Tengo licencia italiana hasta 2029"
Luego de que la cartera que conduce Martín Marinucci anunciara la inhabilitación para conducir por parte del futbolista, a raíz de un video que publicó la "China" Suárez, llegó la dura respuesta. "Ocúpense de arreglar las calles", lanzó.
“¿Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, escribió Mauro Icardi en redes en respuesta directa a la publicación del área de Transporte de Axel Kicillof.
Y añadió: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar”.
“La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, concluyó Icardi.
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