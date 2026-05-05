Tras las tareas de rescate y peritaje en el lugar del siniestro, las autoridades confirmaron la identidad del transportista que perdió la vida este martes al mediodía en la ruta provincial 85.

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La víctima fue identificada como Rubén Vidaurreta, de 77 años, con domicilio en la ciudad de Bahía Blanca. Por causas que aún se intentan establecer, el camión que conducía volcó violentamente, quedando el vehículo y su carga atravesados en medio de la cinta asfáltica.

El fatal accidente se registró aproximadamente a 2 kilómetros del acceso al Pueblo Santa María, en dirección hacia San Eloy, en la zona del puente Crocci.

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Producto del fuerte impacto, el conductor falleció de manera instantánea y su cuerpo quedó atrapado debajo de la cabina.

Para las tareas de asistencia y recuperación del cuerpo, debieron intervenir dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez, quienes prestaron colaboración al personal policial.

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Debido a que el transporte obstruye la totalidad de la calzada, las autoridades informaron que el tránsito se encuentra totalmente cortado. Se recomienda a los conductores evitar la zona y tomar caminos alternativos, ya que las tareas de remoción del vehículo y el despeje de la ruta se extenderán durante las próximas horas hasta lograr rehabilitar la circulación de forma segura, según publicó Radio Reflejos.