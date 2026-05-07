La fiscal María Florencia Salas confirmó este miércoles la identidad del cadáver calcinado hallado en un descampado de la zona oeste de Mar del Plata. Se trata de Kevin Ábalos, un hombre con numerosos antecedentes vinculados a hechos violentos y causas criminales en distintos barrios de la ciudad.

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Según publicó el diario La Capital, la identificación se logró diez días después del hallazgo mediante un peritaje necropapiloscópico, luego de que familiares de la víctima ya hubieran señalado informalmente que el cuerpo pertenecía al joven.

El cadáver había sido encontrado durante la madrugada del sábado 25 de abril, cerca de las 2.30, en un descampado, un sector situado entre los barrios José Hernández y Caribe, caracterizado por el abandono y la presencia de basura y vehículos incendiados.

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El hallazgo ocurrió pocas horas después de una violenta confrontación armada registrada en inmediaciones del barrio Autódromo, donde fueron incendiadas al menos tres casillas precarias. En ese contexto, una mujer se presentó ante la policía para advertir que su hermano podría estar involucrado en los hechos, lo que activó tareas de búsqueda en una zona donde, según trascendió, hubo escasa colaboración vecinal y no existían registros fílmicos.

Con el correr de los días comenzaron a circular rumores sobre la desaparición de Ábalos. Entre las versiones recogidas en el barrio se mencionaba el robo y posterior entierro de su motocicleta, mientras que el hallazgo de su casco cerca de la zona del conflicto reforzó las sospechas sobre su posible muerte.

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La investigación también se vio atravesada por versiones sobre el presunto rol de Ábalos dentro del ambiente delictivo local. En redes sociales y entre vecinos circulaban comentarios que lo vinculaban con episodios de extrema violencia y control territorial en distintos sectores de la ciudad.

Dos días después del hallazgo del cadáver, el caso sumó un nuevo episodio violento con el asesinato de Marcelo Rojas en el barrio Belgrano. Allegados a Ábalos señalaban a Rojas como uno de los responsables de su homicidio, y ahora la fiscal Constanza Mandagarán intenta determinar si ambos hechos están efectivamente relacionados.

El crimen de Rojas ocurrió el lunes 27 de abril. La víctima fue hallada con una herida de arma de fuego y trasladada por personal del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos, donde murió horas más tarde.

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Los investigadores manejan como una de las principales hipótesis un posible ajuste de cuentas, en función de los antecedentes atribuidos a Ábalos y de su presunta vinculación con disputas territoriales relacionadas con la comercialización de drogas.

El nombre de Ábalos había tomado relevancia pública durante la investigación por el crimen de Silvio Boggón, ocurrido en 2025. En esa causa, la fiscal Mandagarán determinó que Ábalos habría sido quien disparó contra Boggón mientras ambos consumían drogas en un sector conocido como “El Campito”.

Boggón murió semanas después de recibir un disparo en la cabeza, tras haber protagonizado previamente un violento robo a una heladería cercana al HIGA junto a otros cómplices.

Con la identificación confirmada, la causa continúa abierta y los investigadores trabajan ahora para reconstruir la secuencia completa del crimen y determinar quiénes participaron del asesinato de Ábalos.