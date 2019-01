Dos de los tres detenidos que hace días tomaron rehenes en la cárcel de San Nicolás se amotinaron este miércoles en la Unidad Penal N°41 de Campana. Los reclusos se comunicaron con LaNoticia1.com para informar que estaban "atrincherados" en un calabozo, en "malas condiciones" de detención y, según aseguraron, con riesgo de ser "lastimados" por el personal del Servicio Penitenciario.

Los detenidos son Carlos Escobar y Facundo Andrade, dos de los tres presos sampedrinos que el 17 de enero tomaron rehenes en la cárcel de San Nicolás, luego de ser acusados, junto al líder del motín, Gabriel "Gaby" Mendoza, de atacar sexualmente a otro preso. Éste último también fue trasladado al penal de Campana, pero de acuerdo a lo que pudo saber este portal está alojado en otro sector.

Por su lado, Escobar y Andrade están en su celda, con armas blancas improvisadas, y aseguraron que los "quieren lastimar", por lo que pidieron "garantías" y mejores condiciones de detención. "Estamos en el pabellón 12, necesitamos que vengan los derechos humanos, porque estamos en riesgo de muerte, porque el jefe del penal nos dijo que nos van a lastimar", dijo uno de los detenidos a LaNoticia1.com.

A través de uno de los audios que envió a este medio, uno de los presidiarios atrincherados sostuvo: "La policía nos quiere lastimar". En ese sentido, advirtió: "De acá no vamos a salir hasta que no venga alguien y nos saquen bien. No queremos que nos lastimen, no queremos que nos maten". Mientras que en otro de los mensajes enviados a esta redacción, agrega: "Estamos en un calabozo que da asco".

El dato fue confirmado esta mañana por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Fuentes de esa cartera dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia informaron que "los que hicieron lío fueron Escobar y Escobar, en el pabellón. Ellos dos generaron un atrincheramiento con armas blancas que fabricaron y amenazaron al personal. Lo que hizo el personal fue reducirlos y separarlos".

De acuerdo a los datos suministrados por fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense a este portal, Carlos Armando Escobar Villarruel tiene 25 años y fue condenado en el mismo juicio que Gaby Mendoza, aunque a él le tocaron cinco años menos: el Tribunal lo sentenció a 13 años de prisión. En tanto, Marcos Facundo Andrade Arpía tiene 26 y está detenido acusado de "robo calificado".