Imágenes sensibles: video muestra cómo un joven que discutía con su amigo sacó un arma y lo mató a tiros en Hurlingham
Ocurrió en Villa Tesei. El agresor de 18 años mató a balazos a su amigo de 32 tras una pelea en plena calle. El tirador escapó y es intensamente buscado por la Policía. Su cómplice, menor de edad, fue detenido.
La localidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, se vio sacudida este miércoles por un brutal crimen a plena luz del día. Pasado el mediodía, tres amigos se cruzaron en la vía pública y una discusión entre dos de ellos terminó de la peor manera: uno sacó un arma de fuego y asesinó a tiros al otro, para luego escapar.
La víctima fue identificada como Diego Eduardo Consencao, de 32 años, quien murió poco después en el hospital local a raíz de las graves heridas sufridas. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, en el límite entre Villa Tesei y El Palomar.
Según informaron fuentes policiales, en el lugar se encontraban S.L.D., de 18 años, su cómplice E.I.D., de 17, y Consencao. Una cámara de seguridad municipal captó el momento previo al crimen, cuando los tres se desplazaban juntos: dos en bicicleta y el menor caminando a su lado. En cuestión de segundos, la conversación se tornó violenta.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, S.L.D. descendió de su bicicleta, entregó el rodado a su acompañante y extrajo un arma de un bolso que llevaba consigo. Sin mediar más palabras, abrió fuego contra Consencao, que intentó huir corriendo pero fue alcanzado por al menos dos disparos, uno en el tórax y otro en la pelvis.
De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, los vecinos alertaron al 911 y la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció poco después. En la escena del crimen, la Policía Científica halló tres vainas servidas y un proyectil calibre .40.
Con el aporte de cámaras de seguridad y testimonios, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense logró detener al menor que acompañaba al agresor, quien fue señalado como partícipe directo del ataque. En cambio, el autor material continúa prófugo y tiene antecedentes por robo calificado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión