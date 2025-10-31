La localidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, se vio sacudida este miércoles por un brutal crimen a plena luz del día. Pasado el mediodía, tres amigos se cruzaron en la vía pública y una discusión entre dos de ellos terminó de la peor manera: uno sacó un arma de fuego y asesinó a tiros al otro, para luego escapar.

Ads

La víctima fue identificada como Diego Eduardo Consencao, de 32 años, quien murió poco después en el hospital local a raíz de las graves heridas sufridas. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, en el límite entre Villa Tesei y El Palomar.

⚠️ Imágenes sensibles | Lo que empezó como una discusión entre amigos terminó en tragedia: un joven mató a su amigo a tiros en Hurlingham.



📹 Mirá la nota completa 👉 https://t.co/HwbM4L55s8 pic.twitter.com/jktP87gcG0 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 31, 2025

Según informaron fuentes policiales, en el lugar se encontraban S.L.D., de 18 años, su cómplice E.I.D., de 17, y Consencao. Una cámara de seguridad municipal captó el momento previo al crimen, cuando los tres se desplazaban juntos: dos en bicicleta y el menor caminando a su lado. En cuestión de segundos, la conversación se tornó violenta.

Ads

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, S.L.D. descendió de su bicicleta, entregó el rodado a su acompañante y extrajo un arma de un bolso que llevaba consigo. Sin mediar más palabras, abrió fuego contra Consencao, que intentó huir corriendo pero fue alcanzado por al menos dos disparos, uno en el tórax y otro en la pelvis.

E.I.D., de 17 años, es el cómplice del tirador.

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, los vecinos alertaron al 911 y la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció poco después. En la escena del crimen, la Policía Científica halló tres vainas servidas y un proyectil calibre .40.

Ads

Con el aporte de cámaras de seguridad y testimonios, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense logró detener al menor que acompañaba al agresor, quien fue señalado como partícipe directo del ataque. En cambio, el autor material continúa prófugo y tiene antecedentes por robo calificado.