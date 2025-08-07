Un siniestro sucedió en la Autovía 2, cuando un hombre que conducía en contramano perdió la vida al chocar de frente contra otro vehículo. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 334 de la ruta provincial, entre Coronel Vidal y General Pirán, en sentido hacia Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Leonardo Martín Viudez, de 54 años, oriundo de la ciudad de Balcarce. Según fuentes policiales, el conductor circulaba en dirección contraria por la autovía, aunque todavía se desconocen los motivos de su accionar.

En el momento del accidente, la calzada se encontraba mojada por la lluvia, una condición que, según la empresa concesionaria Aubasa, podría haber afectado la visibilidad y la capacidad de reacción de ambos conductores.

Tras el impacto, bomberos y efectivos de la Policía Vial se hicieron presentes en el lugar, donde debieron interrumpir parcialmente el tránsito para realizar las tareas periciales correspondientes. La Justicia investiga ahora las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace.

