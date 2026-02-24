Un impactante accidente de tránsito ocurrido en La Matanza dejó como saldo siete jóvenes heridos, dos de ellos en grave estado, luego de que el auto en el que viajaban fuera embestido por un colectivo y terminara prendido fuego.

El hecho se produjo en la intersección de la avenida Juan Manuel de Rosas y Andalgalá, cuando el grupo regresaba de un cumpleaños a bordo de un Renault 9. Según las primeras reconstrucciones, el vehículo habría invadido el carril exclusivo del Metrobús e intentado girar a la izquierda, momento en el que fue impactado por un interno de la línea 218 de la empresa Empresa Almafuerte.

De acuerdo a fuentes del caso, el chofer del colectivo no logró frenar a tiempo y arrastró al automóvil varios metros hasta la esquina, donde lo aplastó contra un semáforo. Tras el brutal impacto, el Renault 9 se incendió.

Los ocupantes lograron salir del vehículo entre las llamas y en estado de shock. Dos mujeres permanecen internadas en estado crítico a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que el resto de los jóvenes también resultó con heridas de distinta consideración.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Palin, quien solicitó la detención del conductor del Renault 9 por el delito de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentario. Además, ordenó la extracción de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas al momento del choque.

Según trascendió, el conductor cuenta con antecedentes penales por robo y encubrimiento. La causa busca establecer con precisión la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades en el hecho que conmocionó a la comunidad.